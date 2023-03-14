هل يتعلق الأمر بالانتقال إلى الهلال؟ السبب الحقيقي وراء زيارة خورخي ميسي للسعودية

خورخي ميسي في زيارة للسعودية

سافر خورخي ميسي، والد ووكيل قائد الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، إلى السعودية لعقد اجتماع مع وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن خورخي سافر لمقابلة وزير الرياضة السعودي لبحث سبل التعاون في مشروع خاص بمدارس كرة قدم للأطفال.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن زيارة خورخي لم تتطرق لإمكانية لعب ليونيل في السعودية الموسم المقبل. ويعد ميسي سفيرًا للسياحة في السعودية.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده بعد، كما قالت الصحيفة الإسبانية إن ليو لا يرتبط بأي اتصال مع أندية الدوري الأمريكي أو السعودية أو فريقه السابق برشلونة كما يُشاع.

وتستعد السعودية للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع مصر واليونان بحسب التقارير، وسيكون الملف منافسًا للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نفس الحدث.