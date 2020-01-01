هل يتعرض لاعب هيرتا برلين لعقوبة بعد احتفال القبلة؟

بروتوكول الدوري الألماني يمنع الاحتفال الجماعي أو أي تقارب جسدي

لا يشعر نادي هيرتا برلين بالقلق من معاقبة ديدريك بوياتا، لاعب الفريق بعد تقبيل زميله في الفريق ماركو جروييتش.

هيرتا برلين تفوق بثلاثية نظيفة على هوفنهايم في الجولة 26 بعد استئناف الدوري الألماني.

المزيد من الفرق

وكانت اللقطة الأكثر إثارة للجدل في المباراة حينما قبّل بوياتا زميله بعد الهدف الأول.

ورغم أنّ الاتحاد الألماني شدد على اللاعبين ضرورة التباعد الاجتماعي وإلغاء الاحتفالات الجماعية، إلا أنّ بوياتا لن يتعرض للإيقاف أو أي عقوبة.

واكتفى الاتحاد بلفت نظر اللاعب فقط دون معاقبته مؤكدًا على أهمية الاهتمام بتطبيق البروتوكول في المباريات المقبلة.

برونو لاباديا، مدرب هيرتا برلين، دافع عن لاعبه عقب المباراة بقوله: "أتمنى أن تفهم اللجنة المنظمة موقف اللاعب، أنا أعلم أنّه من ضمن التوصيات عدم التلامس، ولكننا خضعنا لفحص كورونا 6 مرات آخرها كان بالأمس، والنتائج كلها سلبية".

وتابع: "المشاعر جزء من مباريات كرة القدم ولا يمكن إيقافها، وإلا لما يمكننا خوض اللقاءات".

وفي اليوم الأول لعودة البوندسليجا احتفل اللاعبون بصورة منفردة سواء في رقصة إيرلينج هالاند أو احتفال ضرب المرفق.