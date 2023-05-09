هل يتجه إلى الغناء؟ جيرارد بيكيه يواصل ضرباته لشاكيرا!

مسلسل انفصال بيكيه وشاكيرا يتواصل..

يبدو أن مسلسل الانفصال المرير والرسائل المبطنة بين الإسباني جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة السابق والمغنية الكولومبية شاكيرا لن يتوقف قريبًا، على الرغم من مرور قرابة عام على الانفصال.

وقد يكون بيكيه مهتمًا بالانخراط في مهنة الغناء يومًا ما، والتعاون من المنتج الأرجنتيني "bizarrap" الذي تعامل مع شاكيرا مؤخرًا لإنتاج أغنية سخرت فيها من بيكيه، والتي حققت نجاحًا ساحقًا.

بيكيه، وفي ظهوره المتواصل مع المؤثر الإسباني إيباي يانوس عبر البث الرقمي الخاص به، تحدث عن فكرة التطرق لغناء أغنية خاصة به.

وقال بيكيه بثقة: "إذا أجرى bizarrap جلسة معي يومًا ما، فلن تكون مجرد لقطة، ستكون شيئًا كبيرًا حقًا، أنا لا أعتمد على لقطات صغيرة".

على الرغم من أن بيكيه قال إنه لا يهتم بمن لا يحبونه، فقد علق على الرسائل المكثفة التي يتلقاها من معجبي شاكيرا، وتأثيرها على صحته العقلية، واعترف أنه تلقى ملايين رسائل الكراهية من معجبي شريكته السابقة، وقال: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لما أصبح عليه المجتمع".

وواصل عن مسلسل الضربات المتوالية بينه وبين شاكيرا: "الآن نكرس أنفسنا لمثل هذه الأمور، لكن لا أريد الخوض فيها لأنها قضية شخصية".

واختتم قائلًا: "قد يبدو الأمر ممتعًا وبمثابة الألعاب، لكن الناس لا يفكرون في عواقب ذلك وتأثيره على الصحة العقلية".