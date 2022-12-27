هل يتبع بيل خطاه؟ حارس بايرن السابق يتجه لتدريب الجولف!

وظيفة أحلام الويلزي في المستقبل

حينما خلع الحارس الأسطوري لبايرن ميونخ أوليفر كان قفازه في عام 2008، كان مايكل رينسنج هو الحارس رقم 1 في بايرن ميونخ، قبل أن تبدأ حقبة طويلة من سيطرة مانويل نوير على حراسة المرمى في الفريق البافاري.

تأثرت مسيرة رينسنج بشكل كبير، أنهى مسيرته الكروية في 2020 بنادي دوسلدورف، لكنه الآن اتجه إلى عالم آخر تمامًا قد يكون مثاليًا للاعب ريال مدريد السابق جاريث بيل، لقد أصبح مدرب جولف!.

رينسنج بدأ ممارسة الجولف في عامه السابع والعشرين، تارة كمحترف وتارة أخرى كهاوٍ، ولكنه وجد الفرصة للانضمام إلى عالم التدريب في هذه الرياضة بعد اعتزاله كرة القدم.

قال في تصريحات لصحيفة "سبورت 1": "لقد لعبت كرة القدم 20 عامًا وكنت أخطط للاستمرار لمدة أطول، لكن إصابتي في الموسم الأخير لي مع فورتونا دوسلدورف على مستوى الكتف أنهت كل شيء، بدأت مشوار الرخص التدريبية في الجولف، وأمتلك الدوافع لفعل شيء في هذا المجال".

وأردف: "حصلت على دورات تدريبية عديدة، أريد أن أخبركم أنها مهمة معقدة للغاية، ولكنني أستمتع بالقيام بها".