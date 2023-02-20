هل هي إشارة ما؟ .. جناح بوكا جونيورز يُوقع على قميص النصر

النصر يرتبط بلاعبين جدد يوميًا

أصبح اسم النصر السعودي يتردد عالميًا وبدأ قميصه يُعرف في مختلف أنحاء العالم بعد تعاقده مع النجم كريستيانو رونالدو.

النصر تعاقد مع النجم البرتغالي في يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وقد ارتبط بعدها بالعديد من الأسماء الكبيرة مثل لوكا مودريتش وكريم بنزيما.

النادي السعودي اعتاد التسوق من الدوري الأرجنتيني وقد ضم مؤخرًا النجم بيتي مارتينيز، فهل يتحرك للتعاقد مع سيباستيان فييا جناح بوكا جونيورز؟

صاحب الـ26 عامًا كان متواجدًا في مدرجات ملعب البومبانيرا لمتابعة مباراة بوكا جونيورز أمام بلاتينسا في الدوري الأرجنتيني، حيث أبعده الإيقاف عن اللقاء.

وقد نشر حساب بولافيب أرجنتينا على تويتر مقطع فيديو يُظهر فييا وهو يُوقع على قميص لأحد المشجعين الأطفال، والمفارقة أن هذا القميص كان الخاص بالنصر السعودي.

البعض رأى أن تلك ربما إشارة لإمكانية انضمام الجناح الكولومبي للنصر مستقبلًا، لكن الأرجح أن المشجع أحد عشاق رونالدو وبوكا جونيورز وقد ارتدى قميص الفريق السعودي خلال متابعة اللقاء وطلب توقيع فييا عليه.

النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بجانب الاتحاد والشباب، وقد بصم رونالدو على آخر 7 أهداف للفريق بإحراز 5 وصناعة هدفين.