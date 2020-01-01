هل هناك رغبة في إقالة كاريلي؟ الاتحاد يكشف الحقيقة

بعد مطالبات الجماهير برحيل كاريلي ، إدارة الاتحاد تتحرك.

كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد حول وجود رغبة داخل ناديه، بالإطاحة بالبرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية، بسبب تذبذب النتائج.

كعكي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية: "للأمانة نحن غاضبين جدًا في عدد من المباريات الماضية، التي خرج بها بالتعادل، لأحقية الفريق بالانتصار والثلاث نقاط على أقل تقدير، لولا وجود بعض الهفوات".

نائب رئيس الاتحاد تابع: "واجهنا انزعاجًا كبيرًا من جماهيرنا، ومطالبات بإبعاد الجهاز الفني وتغييره، وجميع تلك المطالبات الجماهيرية إنما هي من حرصها على فريقها".

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وواصل: "نحن دائمًا نجتمع بشكل دوري مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وكانت هنالك مناقشات معه حول عدد من النقاط، واجتماعنا معه بشكل دوري ليس فقط على جانب النتائج السلبية أو حتى تعادل الفريق في عدد من المباريات الماضية، بل من أجل مواصلة الفريق في تحسين صورته، وإن حقق الفريق الانتصار فالجميع يحرص على أن يواصل الفريق نغمة الانتصارات".

وأردف: "منحنا الثقة للمدرب لأننا نعلم بأن الاستقرار هو السلاح الأهم للفريق والمدرب يسعى لخلق ذلك الاستقرار، خصوصًا وأنه استطاع بأن يخلق الانسجام بين اللاعبين وشاهدنا كيف تغير أداء الفريق".

واختتم كعكي حديثه قائلًا: "حاليًا نسعى بأن يستمر الفريق في نغمة الانتصارات، إذ سيعطي ذلك ثقة أكبر لدى اللاعبين، وبإذن الله يعود الاتحاد لما عهدناه سابقًا، وستكون الجماهير الاتحادية سعيدة بما يقدمه الفريق".

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الاتحاد لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية، مما تسبب في ضياع نقاط عديدة كانت كفيلة في وجوده بالمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين على أقل تقدير.