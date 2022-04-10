هل هرب رودريجيز من مواجهة الهلال؟ مدرب الريان يرد

كشف التشيلي نيكولاس كوردوفا؛ المدير الفني لفريق الريان القطري، عن حقيقة ما تردد حول تمرد الكولومبي خاميس رودريجيز؛ لاعب فريقه، وهروبه من المشاركة في مباراة الهلال السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الريان، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها غدًا الإثنين.

كيف هرب رودريجيز عن مواجهة الهلال؟

أكدت صحيفة "بولزو" الكولومبية، على أن رودريجيز رفض المشاركة مع الريان القطري في مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يعني أنه سيغيب عن مواجهة الهلال.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لا يريد المشاركة مع الريان، لأنه يرغب في الرحيل للانتقال لفريق آخر، وهو ما يتعارض مع رغبة إدارة النادي القطري حاليًا.

ويتمسك مسؤولو الريان باستمرار رودريجيز رفقة الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025.

ما هو رد مدرب الريان على تمرد رودريجيز؟

خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الهلال، قابل مدرب الريان: "لا أتابع الصحافة في كولومبيا، رودريجيز يعاني من إصابة، ولذلك فإنه لن يشارك بنسبة كبيرة".

كوردوفا تابع: "اللاعب الكولومبي يخضع حاليًا لفترة إعداد وتأهيل، وسيعلب في حالة جاهزيته في مباراة الهلال، حال ظهوره بالشكل المطلوب".

وتحدث المدرب التشيلي عن مواجهة الهلال، حيث قال: "سنبدأ الاستعداد لمباراة الهلال بداية من اليوم، فقد خضع جميع اللاعبين لبعض التدريبات الاستشفائية أمس، ونريد الظهور بشكل مميز خلال تلك المباراة الصعبة".

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