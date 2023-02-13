هل هبطت بعد؟ رياض محرز يسبق الجميع ويسخر من نفسه

لم يجد الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، غضاضة في أن يسخر من نفسه عبر حسابه الشخصي على تويتر.
وكتب محرز عقب مباراتهم مع أستون فيلا: "هل هبطت بعد؟"
جملة رياض التي قد تبدو غامضة هي سخرية من نفسه بعدما أضاع كرة سهلة أمام مرمى فيلا وأطاح بها في السماء.
رغم إضاعته للفرصة لكن محرز سجل هدف فريقه الثالث في فوزهم 3-1 على ضيفهم، ليقلصوا الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 3 نقاط لكن أرسنال لعب مباراة أقل.
لم يكتف النجم الجزائري بالتسجيل، بل صنع الهدف الأول لفريقه ليعادل رقم الإيفواري ديديه دروجبا لاعب تشيلسي المعتزل، أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
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