"هل من المفترض أن يكون اللاعبون مثاليين؟" كين في مواجهة نيفيل بسبب رونالدو!

خلاف بين روي كين وجاري نفيل بسبب رونالدو!

نشب خلاف بين روي كين وجاري نيفيل نجمي مانشستر يونايتد السابقين حول كريستيانو رونالدو، بعد مناقشة الجدل الدائر حول قائد البرتغال في كأس العالم.

سيطر رونالدو على عناوين الصحف منذ استبعاده من مباراة دور الستة عشر للبرتغال ضد سويسرا حيث ذكرت تقارير هذا الأسبوع أنه هدد بمغادرة المعسكر البرتغالي في قطر بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، وهو ما نفاه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وكذلك اللاعب نفسه في وقتٍ سابق.

قال كين عن رفض فرناندو سانتوش مدرب البرتغال لسلوك رونالدو: "هل من المفترض أن يكون هؤلاء اللاعبون مثاليين؟ هل تخبرني أنه لم يكن يفعل ذلك منذ 10 سنوات؟ عندما كان محبطًا في المباريات، كان يرفع ذراعيه، لكن في الأسبوع التالي سجل ثلاثية وكان يبلغ من العمر 27 عامًا حتى يسامحه الناس الآن يقولون أنه يبلغ من العمر 37 عامًا، سينتهي الأمر بشكل سيء بالنسبة لمعظم اللاعبين!".

ليرد عليه نيفيل: "أكبر مشكلة لرونالدو هي أن مدربيه في البرتغال ويونايتد اعتقدا أنهما أفضل بدونه في الفريق، وهذه أكبر مشكلة بالنسبة له من بعض النواحي، إنه يجد صعوبة في التصالح معه".

وواصل نيفيل: "لأنه حقًا كان أفضل أداء للبرتغال في البطولة ضد سويسرا، اعتقدت أنهم سيبلون بلاءً حسناً ضد البرتغال".

وشدد مدافعًا عن وجهة نظره: 'لقد ظهر البرتغال أفضل، جواو فيليكس عاد حيًا، برونو فرنانديز عاد على قيد الحياة، وقد رأينا ذلك مع يونايتد هم أفضل عندما لا يكون رونالدو في الفريق".

ليرد عليه كين قائلاً: "أنت تحب ذلك الشخص جاري؟ إنهم أفضل بدونه! لقد حصلوا على نتيجة جيدة، أنا أكره هذا الزبالة لم يفعل يوفنتوس أي شيء منذ رحيله قبل عامين لا شئ. لقد كانوا وصمة عار".

وأضاف: "اتخذ المدير الفني قرارًا الليلة الماضية، إنه يعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من الحركة في الهجوم، وسجل اللاعب ثلاثية وهذا يرجع إلى رونالدو".

مع إنهاء المناظرة بينهما سأل نيفيل كين عما إذا كان يتوقع أن لا يبدأ رونالدو مباراة البرتغال أمام لمغرب في ربع نهائي كأس العالم، وأجاب الأيرلندي: "نعم اعتقدت أنه يمكن أن تكون هناك فرصة إنه في سن ال37".