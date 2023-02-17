هل كان مبابي يقصد نيمار بتصريحاته المثيرة؟ جالتييه يجيب..

حالة متوترة في الفريق العاصمي

تحدث كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان عن عديد الملفات المحيطة بالنادي العاصمي والحالة المتوترة التي يوجد فيها الفريق خصوصًا بعد الهزيمة من بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وقال جالتييه في تصريحات لشبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية: "إذا كنتم تعتقدون أنني استمتعت بأداء فريقي أمام بايرن ميونخ فأنتم بعيدون عن الصواب، لم يرقني العديد من الأشياء في الأداء".

وأضاف مطمئنًا جماهير الباريسيين على نجمهم كيليان مبابي: "سيلعب أمام ليل بشكل اعتيادي".. متناولًا تصريحات المهاجم الفرنسي حول ضرورة "الاستعداد وتناول الطعام والنوم بشكل جيد" وقائلًا إنها تدل "على عقلية محترفة ونضج كبير".

ورفض جالتييه وجود علاقة بين تصريحات مبابي ومشاهدة البرازيلي نيمار في مطعم للوجبات السريعة قبل المباراة بأيام قليلة، قائلًا: "أرفض الربط بينهما، قلت لنيمار ما أعتقده حيال هذه الصور التي خرجت له، ولا أعتقد أن هناك أي علاقة بينهما، أسمح للاعبين بفعل ما يروقهم أيام الإجازات المتفق عليها".