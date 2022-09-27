هل كانت قريبة؟ كواليس مفاجئة بصفقة انتقال رونالدو لمانشستر سيتي!

النجم البرتغالي قرر العودة لبيته السابق

ملف انتقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2021 كان من أهم الملفات التي أثارت الجدل بتلك الفترة، بعد فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

صاحب الـ37 سنة فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد ليعود إلى بيته السابق قادمًا من يوفنتوس، وهي الخطوة التي ربما يندم عليها الآن، ولكن بغض النظر عن ذلك لا يعرف البعض مدى اقتراب رونالدو من ملعب الاتحاد.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف في عموده لموقع "CaughtOffside" عن تفاصيل جديدة تخص اقتراب البرتغالي من فريق المدرب بيب جوارديولا.

كيف فشلت صفقة انضمام رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

المفاجأة كانت بأن رونالدو لم يكن قريبًا من الانتقال إلى سيتي كما ذكرت بعض المنافذ الإعلامية بتلك الفترة، وذلك بسبب بعض المشاكل من ناحية اللاعب نفسه.

ويضاف إلى ذلك حالة التحفظ التي أظهرها بعض أعضاء مجلس الإدارة في سيتي، مما تسبب في عدم منح الضوء الأخضر بشكل كامل لحدوث الصفقة.

وقبل ديربي مانشستر الأسبوع القادم بين الفريقين، ألقى رومانو نظرة على هذا الملف، باعتبار أن رونالدو كان من الممكن أن يظهر في الديربي بقميص سيتي بدلًا من يونايتد.

ماذا قال رومانو؟

الصحفي الإيطالي قال:"كما نتذكر الصيف الماضي، كانت هناك محادثات حول خطوة مفاجئة لكريستيانو رونالدو بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأضاف:"ومع ذلك لم تتم الموافقة على الأمر بالنادي من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، كما كانت هناك مشاكل من ناحية رونالدو ووكيله جورج مينديش لذلك انهارت الصفقة رغم موافقة يوفنتوس على الأمر".

وتابع:"في النهاية ظهر يونايتد على الساحة وكان رونالدو سعيدًا بالانضمام إليهم بمجرد أن أصبح اهتمامهم واضحًا".