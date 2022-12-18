هل كانت المشكلة في برشلونة؟! .. خروج ميسي حصد له ثلاثة ألقاب تاريخية!

النجم الأرجنتيني حقق التاريخ في أقل من عامين خارج برشلونة.

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بكأس العالم الثالث في تاريخه ونجح ميسي أخيرًا في التتويج بالبطولة التي لطالما كانت رقمًا صعبًا بالنسبة له.

ميسي حقق ثالث بطولة قارية له مع المنتخب الأرجنتيني خلال أقل من عامين، بعد سنوات عديدة أدارت فيها كرة القدم الدولية لها ظهرها.

اللقب الأول كان كوبا أمريكا في الصيف قبل الماضي، والثاني كان كأس فيناليسيما الذي جمعه بإيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية، أما اللقب الثالث فكان هو الأهم على الإطلاق.

لكن ما الذي يجمع بين كافة تلك البطولات؟ هو رابط غريب بعض الشيء لكنه حقيقي، حيث لم يحقق ميسي أي بطولة من تلك وهو لاعب في صفوف برشلونة.

اللقب الأول الخاص بكوبا أمريكا جاء بعد انتهاء عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة، حيث كان في فترة حرة ولم يكن قد جدد عقده.

أما اللقب الثاني فجاء وهو لاعب لباريس سان جيرمان كما هو الحال في كأس العالم، فهل يا ترى كانت المشكلة في برشلونة؟

ألقاب حققها ميسي للأرجنتين وهو لاعبًا في برشلونة

يجب بما أننا تحدثنا عن عقدة ميسي في البطولات الدولية وهو لاعب في صفوف برشلونة، أن نتحدث عن الألقاب التي حققها.

وإن كانت أقل أهمية لكنها حدثت بالفعل، أولها كان كأس العالم للشباب الذي حققه الأرجنتيني في بداية مسيرته، بعد ذلك جاءت الميدالية الذهبية في الأولمبياد.