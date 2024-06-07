هل غيّر قراره؟ توني كروس يعلن استمراره في مدريد!

كيف يسير الألماني مستقبله؟

صحيح أن الدولي الألماني توني كروس، يركز مع منتخب بلاده في الوقت الحالي، كي يقدم "رقصة أخيرة" جيدة له مع عالم كرة القدم، إلا أن هذا لم يعقه عن الإدلاء بتصريحات مختلقة بشأن مستقبله.

وقال توني كروس في حوار لمجلة "كيكر" الألمانية: "أمر بحالة جيدة، من المهم أن تدرك أنك قد حققت هدفًا رائعًا، لكنك لن تتمكن حقًا من الاستمتاع به لأكثر من يومين، لا يمكنك تغيير ذلك".

وأكد كروس على أنه لديه شعورًا جيدًا بشأن المشاركة الألمانية في يورو 2024، وإذا فاز منتخب ألمانيا بالمباراة الأولى، يمكن أن تتطور الحالة التي تأخذ اللاعبين بعيدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترف كروس بأن لحظات الاعتزال ليست سعيدة، لكنها ستظل موجودة؛ قائلًا: "لا أعتقد أنني سأطور موهبة في حياتي كما فعلت مع كرة القدم".

وعن مستقبله تحديدًا قال: "سأمنح الوقت أكثر لعائلتي، سأواصل البودكاست مع أخي فيليكس، وسأواصل توسيع أكاديمية توني كروس للاعبي كرة القدم الشباب، في مدريد".

ماريو كورتيجانا، مراسل "أتلتيك" في مدريد، أكد أن تصريحات كروس لم تُترجم بالشكل الصحيح، وقصد اللاعب أنه سيعمل في الأكاديمية الخاصة به.