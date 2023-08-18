تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

هل طلب فسخ العقد مع الاتحاد؟ تعليق حاسم من أحمد حجازي

أحمد رفعت
ahmed hegazi - ittihad 2022-2023al ittihad twitter
أحمد حجازيالإتحادانتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على موقف حجازي من فسخ عقده مع الاتحاد

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف المدافع المصري أحمد حجازي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب توقيعه على مخالصة مالية مع فريقه الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترددت أنباء بشأن طلب حجازي بالحصول على مستحقاته المالية كاملة من أجل الموافقة على فسخ تعاقده مع الاتحاد، وذلك لوجود رغبة من جانب النادي للتخلص منه لجلب مدافع أجنبي آخر.

وقال حجازي خلال تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "كل ما نشر بشأن بدء المفاوضات مع الاتحاد لفسخ تعاقدي سواء من طرفي أو طرف النادي غير صحيح".

وأضاف المدافع المصري: "لم أجلس مع الإدارة حاليًا بشأن رحيلي عن الفريق، خاصة مع قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم الحاجز تصريحاته قائلًا: "لم أناقش أي أمور تخص مخالصة مادية وليس لدي مانع في أي قرار يتخذه الاتحاد، أنا ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأحترم وأعتز جدًا بجماهير ومجلس إدارة النادي".

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

144510 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76757كريم بنزيما
  • 7739خاليدو كوليبالي
  • 12501روبرتو فيرمينو
  • 5995نجولو كانتي
  • 14156مارسيلو بروزوفيتش
  • 27362صفقة أخرى
144510 الأصوات

اختيارات المحررين