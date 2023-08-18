هل طلب فسخ العقد مع الاتحاد؟ تعليق حاسم من أحمد حجازي

تعرف على موقف حجازي من فسخ عقده مع الاتحاد

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كشف المدافع المصري أحمد حجازي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب توقيعه على مخالصة مالية مع فريقه الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وترددت أنباء بشأن طلب حجازي بالحصول على مستحقاته المالية كاملة من أجل الموافقة على فسخ تعاقده مع الاتحاد، وذلك لوجود رغبة من جانب النادي للتخلص منه لجلب مدافع أجنبي آخر.

وقال حجازي خلال تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "كل ما نشر بشأن بدء المفاوضات مع الاتحاد لفسخ تعاقدي سواء من طرفي أو طرف النادي غير صحيح".

وأضاف المدافع المصري: "لم أجلس مع الإدارة حاليًا بشأن رحيلي عن الفريق، خاصة مع قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب".

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واختتم الحاجز تصريحاته قائلًا: "لم أناقش أي أمور تخص مخالصة مادية وليس لدي مانع في أي قرار يتخذه الاتحاد، أنا ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأحترم وأعتز جدًا بجماهير ومجلس إدارة النادي".

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