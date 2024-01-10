هل سيعود هندرسون إلى إنجلترا؟ الاتفاق يحسم الأمر نهائيًا

تعرف على موقف قائد الاتفاق

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول وجود رغبة من جانب النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط الاتفاق، للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويعد هندرسون من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، ولكن انتشرت بعض الأخبار عن أنه لا يشعر بالراحة في السعودية، ولم ينجح في التأقلم مع الأجواء، وأنه يرغب في العودة إلى أوروبا.

وأشار مصدر داخل نادي الاتفاق لصحيفة "الرياضية" إلى أن النادي لم يتلق أي عروض أوروبية لضم هندرسون كما يتردد، وأن اللاعب سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده عام 2026.

وأضاف المصدر أن هندرسون لم يتحدث مع إدارة الاتفاق عن فكرة رحيله إلى إنجلترا، وسينضم إلى معسكر الفريق الشتوي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد عودته من الإجازة التي يحصل عليها حاليًا.

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وارتبط اسم هندرسون بعدد من الأندية الأوروبية والإنجليزية، آخرها كان من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

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