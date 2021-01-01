هل سيرحل؟ رينارد يكشف عن موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

تعرف على موقف رينارد من الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا، بعد دخوله ضمن قائمة الترشيحات لتدريب "البافانا" خلال الفترة المقبلة.

رينارد هو أحد الأسماء الثلاثة المرشحة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، خلال الفترة المقبلة، بجوار البرتغالي كارلوس كيروش، والبلجيكي هوجو بروس.

مسؤولو الاتحاد الجنوب إفريقي يبحثون خلال الوقت الحالي، عن مدرب يقود "البافانا" خلفًا للمدرب موليفي نتسكي، الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

رينارد يحسم موقفه

المدرب الفرنسي قال خلال تصريحات إذاعية للإعلامي "روبيرت ماراوا": "لمعلوماتك فقط، معلومات حقيقية، أنا أنكر ذلك، لم أتقدم بطلب، وأنا متعاقد حاليًا وأشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية".

وبذلك يعلن هيرفي رينارد عن استمراره مع المنتخب السعودي، رافضًا أي عرض مقترح خلال الفترة الحالية، للرحيل عن صفوف الأخضر.

Coach Hervé Renard tells me this regarding the rumours about him having applied for the Bafana job!!

👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/UdFW7U7T6N — robertmarawa (@robertmarawa) April 21, 2021

ما سبب رفض رينارد الرحيل عن السعودي؟

المدير الفني للمنتخب السعودي، يقدم مستويات مميزة رفقة الأخضر، ويحصل على راتب عالي، بالإضافة إلى شعوره بالارتياح في منصبه، وبالتالي يستبعد فكرة رحيله.

واقترب رينارد من قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى كأس أمم آسيا 2023، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات الآسيوية.

كل تلك الأمور تجعل رينارد متمسك بالاستمرار مع المنتخب السعودي خلال الفترات المقبلة، حيث يرفض الرحيل لأي سبب لتدريب منتخب آخر.

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مرشحان آخران لتدريب جنوب إفريقيا

ويوجد في قائمة المرشحين لتدريب جنوب إفريقيا مدربان، وهما البرتغالي كارلوس كيروش، والبلجيكي هوجو بروس، حيث سيتم المفاضلة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

كارلوس كيروش سبق له وقام بتدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2002، حيث من المتوقع أن يعود مرة أخرى لتدريب البافانا.

أما عن بروس، فقاد المنتخب الكاميروني للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، حينما حقق الفوز على المنتخب المصري بالمباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف.

ويوجد في قائمة المرشحين أيضًا، أسماء مدربين من جنوب إفريقيا مثل إريك تينكلر وبيني مكارثي، لتدريب البافانا، حيث سيتم حسم اسم المدرب القادم يوم السبت المقبل.

رينارد صاحب الإنجازات الكبيرة

ويعد هيرفي رينارد واحدًا من أبرز المدربين الذين عملوا بالكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، حيث حقق العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق بطولتي كأس الأمم الإفريقية، عامي 2012 و 2015 مرتين على التوالي، مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.

ويقترب رينارد من قيادة المنتخب السعودي للصعود إلى كأس العالم 2022، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات الآسيوية، ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على أوزبكستان الوصيف بنقطتين.