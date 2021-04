هل سيرحل؟ رينارد يكشف عن موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا، بعد دخوله ضمن قائمة الترشيحات لتدريب "البافانا" خلال الفترة المقبلة.

رينارد هو أحد الأسماء الثلاثة المرشحة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، خلال الفترة المقبلة، بجوار البرتغالي كارلوس كيروش، والبلجيكي هوجو بروس.

مسؤولو الاتحاد الجنوب إفريقي يبحثون خلال الوقت الحالي، عن مدرب يقود "البافانا" خلفًا للمدرب موليفي نتسكي، الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

المدرب الفرنسي قال خلال تصريحات إذاعية للإعلامي "روبيرت ماراوا": "لمعلوماتك فقط، معلومات حقيقية، أنا أنكر ذلك، لم أتقدم بطلب، وأنا متعاقد حاليًا وأشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية".

وبذلك يعلن هيرفي رينارد عن استمراره مع المنتخب السعودي، رافضًا أي عرض مقترح خلال الفترة الحالية، للرحيل عن صفوف الأخضر.

Coach Hervé Renard tells me this regarding the rumours about him having applied for the Bafana job!!

