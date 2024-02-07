هل سيبقى؟ مارسيلو جروهي يُثير الحيرة بشأن مستقبله مع الاتحاد

الحارس البرازيلي يُعلق على مستقبله مع الاتحاد

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أثار البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد الحيرة، بشأن مستقبله مع ناديه، بعد أن تزايدت الأخبار خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيله خلال الفترة الحالية.

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وشارك جروهي أساسيًا في مباراة الطائي، التي أقيمت مساء الأربعاء، بالمواجهة المؤجلة من الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال مارسيلو عقب انتهاء المباراة خلال تصريحات لقناة SSC: "تحدثنا بيننا وبين اللاعبين، على ضرورة الانتصار، خاصة بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية بالدوري".

الحارس البرازيلي تابع: "أشكر الجماهير لدعمهم لنا، شخصيًا لا أعرف إذا كنت سأستمر أم لا وهذه المباراة الأخيرة أم لا، ولكن أعتقد أن قائمة الأجانب النهائية ستُحسم خلال ساعات".

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جروهي أضاف: "تعلمت حب هذا النادي، وبغض النظر عما سيحدث، أتمنى التوفيق للاتحاد وأن يُكمل مسيرته لأنه نادي عظيم وجمهوره عظيم".

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