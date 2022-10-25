"هل ستسرقوننا ونحن في بث مباشر؟" .. جنون كوبا ليبرتادوريس يبدأ مبكرًا!

يبدو أن الوضع في الإكوادور ليس مبشرًا قبل نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس!

أظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة "لا هيستوريا" عن محاولة لمراسلة رياضية خارج ملعب مونومنتال إيسيدرو روميرو في الإكوادور.

الملعب الذي سيقام عليه نهائي بطولة كوبا يوم السبت المقبل من المنتظر أن يشهد حضور ما يقارب الـ 60 ألف متفرج في المباراة.

وكانت المراسلة تقدم تقريرًا حول ملعب المباراة من خارجه، قبل أن يظهر شخصين ملثمين على دراجة بخارية ويحاولان الاقتراب من المذيعة والمصور.

وسريعًا بمجرد أن جاءت عليهما الكاميرا قاما بالهرب من المكان، في حين انفعلت المذيعة وقالت: "هل ستقوموا بسرقتنا ونحن في بث مباشر؟!".

وتقام المواجهة بين فلامنجو البرازيلي ومواطنه أتلتيكو باراناينسي الذي أخرج البطل السابق بالميراس في نصف النهائي، وستلعب في ساعة متأخرة من مساء السبت في الإكوادور على لقب البطولة الأهم للأندية الأمريكية الجنوبية.