هل دفع نيمار كفالة داني ألفيش؟ والده يرد!

أول رد فعلي من والد نجم البرازيل..

تطرقت العديد من الأنباء إلى أن والد البرازيلي نيمار أو نجله نفسه قد حسما ملف إطلاق سراح داني ألفيش بدفع كفالة قدرها مليون يورو بينما يظل البرازيلي على ذمة القضية التي يتهم فيها بالاعتداء الجنسي.

تحرك والد نيمار في أول رد فعل على تلك الأنباء قائلًا عبر إنستجرام: "كما يعلم الجميع، في البداية، ساعدت داني ألفيش، دون أي صلة بأي دعوى قضائية".

وأردف: "بينما حين قرر القضاء الإسباني إدانة ألفيش، فإن البعض يتكهنون ويحاولون ربط اسمي واسم ابني بمسألة لم تعد اليوم من اختصاصنا. وليس لنا بها أي مسؤولية".

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وأكد: "آمل أن يجد داني (ألفيش) كل الإجابات التي يبحث عنها مع عائلته. بالنسبة لنا، أنا وعائلتي، فقد انتهى الأمر".

وكانت المحكمة قد قررت إطلاق سراح ألفيش شرطيًا على أن يبقى داخل القطر الإسباني وتحت تصرف العدالة على ذمة الاتهام بالاعتداء الجنسي في ملهى ليلي بالعاصمة الكتالونية برشلونة.