هل خطة 4-2-3-1 هي الأنسب لبرشلونة وريال مدريد؟

برشلونة وريال مدريد يعانيان كثيرًا على الصعيد الدفاعي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يعاني ناديا برشلونة وريال مدريد من أزمات واضحة في خط الدفاع مع انطلاق الموسم جعلت همّ إيرنستو فالفيردي وزين الدين زيدان الخروج بشباك نظيفة.

ريال مدريد نجح في آخر مباراتين ضد إشبيلية وأوساسونا في الحفاظ على نظافة شباكه كما أنّه لم يتلقى أي تسديدة على مرماه وهو أمر مبشر ولكن الأزمة قد تعود في المستقبل.

برشلونة بدوره لم يخرج دون استقبال أهداف سوى مرة واحدة فقط ضد بوروسيا دورتموند ولكنّه تلقى عدة هجمات خطيرة أبرزها ركلة جزاء ولولا تألق مارك أندريه تيرشتيجن لتغير الوضع.

فهل يكون الحل لهذه الأزمات اللجوء إلى طريقة لعب مختلفة؟ هل يكون الحل في 4-2-3-1؟

برشلونة

لو سألت فالفيردي عن أفضل طريقة لعب على الإطلاق سوف يقول لك 4-2-3-1، فهو المدرب الذي اعتاد كثيرًا على اللعب بهذه الطريقة رفقة أتلتيك بلباو وفالنسيا وفياريال وغيرها من الفرق التي دربها.

طريقة اللعب هذه تم تطبيقها مع برشلونة في عدد محدود من المباريات آخرها في الشوط الثاني ضد غرناطة ولكن دون استخدام العناصر المناسبة وخاصة في ثنائي المحور.

برشلونة يستطيع اللعب بطريقة 4-2-3-1 دون أزمة، فبعد معرفة رباعي الخلف، فإن أرتور وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس يستطيعون اللعب في الارتكاز دون أزمة، ووقتها سيتحول ليونيل ميسي لصانع ألعاب وعلى يمينه أنطوان جريزمان وعلى يساره أنسو فاتي او عثمان ديمبيلي.

مهمة جريزمان وفاتي وديمبيلي هي توسعة الملعب ومساندة الأطراف في الحالة الدفاعية والثلاثي يستطيع القيام بهذا الدور دون أزمة، بينما يصبح ميسي حرًا من الواجبات الدفاعية ولويس سواريز في الهجوم يضغط فقط على قلبي الدفاع.

فرصة برشلونة قد تكون أفضل بهذه الطريقة لكون سينجح في اللعب بطول الملعب بوجود ميسي ودي يونج وسواريز في العمق وعلى الأطراف مع جريزمان وفاتي أو ديمبيلي.

ريال مدريد

ربما هي ليست الطريقة الأفضل لريال مدريد في الوقت الحالي ولكنّها أيضًا قد تنجح في عدد من المباريات.

كاسيميرو يلعب بجوار توني كروس وأمامهم إيدين هازارد صانع ألعاب وعلى يمينه هناك جاريث بيل أو لوكاس فاسكيز وعلى يساره فينيسيوس جونيور أو رودريجو جوس.

الأزمة هنا ستكون في المردود الدفاعي القليل من جانب بيل أو فينيسيوس ورودريجو، وصراحة هذه هي الأزمة الأكبر في ريال مدريد أن جميع لاعبي الوسط والأجنحة لا تقوم بالمهام الدفاعية بصورة جيدة عدا كاسيميرو وأحيانًا فاسكيز.

في خطة 4-2-3-1 سوف يكون هناك فرصة أكبر لفيردريكو فالفيردي لكي يشارك بانتظام بجوار كاسيميرو في بعض المباريات المعقدة أو لإراحة لوكا مودريتش وتوني كروس.

الأفضل بالنسبة للملكي هي 4-3-1-2 بوجود ثلاثي الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وأمامهم هازارد حرًا وفي الهجوم كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، لكن زيدان من الصعب أن يعتمد على هذه الخطة لاهتمامه الكبير بالأطراف ولذلك وجود الأجنحة أمر ضروري.

رغم البداية السيئة لبرشلونة وريال مدريد واستقبال الأول 10 أهداف في جميع البطولات والثاني 9 فإنّ العناصر المتاحة قد تقدم نتائج وأداء أفضل من الحالي، والمطلوب فقط أن يحاول زيدان وفالفيردي التفكير قليلًا خارج الصندوق!