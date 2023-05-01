تصريحات تشافي قبل مواجهة أوساسونا.

ظهر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بثوب الحكمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه القادمة في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.

برشلونة يستعد لملاقاة أوساسونا في الجولة ال33 من الدوري الإسباني يوم غدًا الثلاثاء على ملعب كامب نو، ويقترب البرسا من حسم لقب الليجا، بينما أوساسونا في مهمة خاصة بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهد المؤتمر الصحفي لقطة طريفة بين تشافي الذي تعامل بذكاء وحكمة في ردوده على الصحفيين، عندما صدمه صحفي بسؤال حول نهائي الكأس بين أوساسونا وريال مدريد.

أحد الصحفيين توجه بسؤال إلى تشافي عن من سيشجع في نهائي كأس الملك بين ريال مدريد أوساسونا؟ ليرد المدرب الإسباني بصيغة سؤال: "من تتخيل؟".

ولم ينتهي الموقف هنا حيث أكمل تشافي قائلًا: "أنت لا ترد علي حسنًا، وأنا كذلك"، وأضاف: "كان الأمر سهلاً أليس كذلك؟"، مما أثار الضحك في غرفة الصحافة.

وفي وقت لاحق سُئل مباشرة عما إذا كان سيؤيد أوساسونا ومرة ​​أخرى رد ببراعة قائلًا: "غدًا (يوم برشلونة وأوساسونا)، لن أذهب مع أوساسونا".

وواصل: "يوم السبت سأستمتع بالنهائي" وبنصف ابتسامة ووجه دبلوماسي أتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن يفوز الأفضل".