هل جاملته فرنسا؟ مبابي يتفوق على ميسي وبنزيما وزيدان في تصنيف "ليكيب"

أرقام حقيقية أم استكمال لمسلسل ظلم بنزيما؟

تنشر صحيفة "ليكيب" الفرنسية مع مطلع كل عام تصنيفها الخاص لقائمة الشخصيات التي تملك التأثير الأكبر على كرة القدم الفرنسية.

تصنيف 2023 الذي يأتي لثامن عام من "ليكيب" شهد تفوق كيليان مبابي للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن حصل على لقب اللاعب الأكثر تأثيرًا وتصدر قائمة "الأشخاص الذين يصنعون كرة القدم الفرنسية".

تفوق مبابي على كل من ديدييه ديشان وكريم بنزيما وليونيل ميسي وزين الدين زيدان أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس تواليًا.

وتضم القائمة أسماء عديدة من أبرز من ارتبطت بهم كرة القدم الفرنسية، من بينهم نيمار دا سيلفا وكريستوف جالتييه وتييري هنري ونويل لوجرايت وفايزة العماري والعديد من الأسماء الأخرى.

وتشمل القائمة 30 اسمًا من مختلف المرتبطين بكرة القدم سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين أو لاعبين سابقين أو أقرباء لاعبي كرة قدم، وتقيسها معايير عديدة من بينها عدد الأخبار التي تناولت الشخصية ومدى تأثيرها الكروي وكذلك خارج الملعب وألقابها الفردية والجماعية، إضافة إلى نسبة تصويت لقراء الصحيفة واختيارات الصحيفة نفسها.