هل تواجد رابيو في مدرجات ليفربول؟

صورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتشرت صورة لشخص زُعم أنه أدريون رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، في مدرجات ليفربول خلال مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبر.

ويعاني رابيو من التجميد في ناديه الحالي انتظاراً لنهاية عقده، حيث رفض التجديد وبالتالي قرر النادي عدم إشراكه مجدداً.

ويرتبط لاعب الوسط الفرنسي بالريدز ضمن العديد من الأندية مثل برشلونة وريال مدريد وآرسنال.

واقترح البعض أن تلك الصورة للاعب تعني أنه يتفقد الأوضاع عن قرب تمهيداً للانتقال إلى أنفيلد.

كان ذلك قبل أن يفسد كونور دين مشجع ليفربول هذا الحفل، ليعلن أنه الشخص الموجود بتلك الصورة!