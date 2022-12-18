هل تنجح الخطة؟ رئيس الأرجنتين يغيب عن نهائي كأس العالم لأجل ميسي!

لماذا غاب الرئيس الأرجنتيني عن حضور نهائي كأس العالم؟

قرر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، مشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي تجمع بلاده بمنتخب فرنسا من منزله خشية أن يكون فألًا سيئًا على ميسي ورفاقه.

وفضل رؤساء الأرجنتين عدم حضور أي مباراة من الملعب مرة أخرى بعدما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام الكاميرون بنتيجة 1-0، في بداية بطولة 1990، في حضور الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم في ذلك الوقت.

وكتب فرنانديز تغريدة عبر حسابه قال فيها :"مثل الملايين من أبناء بلدي، سأستمتع بمشاهدة نهائي كأس العالم من المنزل".

وتابع :"سأعيش اللحظات الرائعة، مثلما فعلت حتى الآن مع شعبي، في الملعب سنكون بأفضل حالاتنا وفي المدرجات سيكون لدينا جماهير رائعة".

وأوضح: "الخرافة تبقى خرافة".

وأكد الرئيس الأرجنتيني أنه كان على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتواجد في استاد لوسيل لمشاهدة المباراة.

ونشر فرنانديز تغريدة أخرى لماكرون، مضمونها: "صديقي العزيز، أقدرك كثيرًا، وأتمنى لك الأفضل في المستقبل باستثناء اليوم الأحد الأرجنتين هي بلدي الجميلة".

وتشير نتيجة المباراة حتى الأن إلى تقدم منتخب الأرجنتين على فرنسا حامل لقب البطولة بنتيجة 2-0.