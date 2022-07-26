هل تفاوض مع فنربخشة؟ .. النصر يُوضح تفاصيل ضم جوستافو

لاعب الوسط البرازيلي يتعرض لانتقادات قبل أن يلمس الكرة مع النصر

كشف مصدر في نادي النصر السعودي تفاصيل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، ليضع حدًا للجدل المنتشر حول صياغة العقد وإن كان إعارة أم شراء من ناديه السابق فنربخشة أم تمت بانتقال حر.

ما هي تفاصيل صفقة جوستافو؟

العالمي أعلن في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد تعاقده مع جوستافو في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع عقدًا يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم ثانٍ.

ورغم ذلك الإعلان الواضح عن صيغة الصفقة إلا أن البعض أكد أن النصر دخل في مفاوضات مع النادي التركي لشراء اللاعب أو استعارته، موضحًا أن فنربخشة سيتحمل نصف قيمة راتبه السنوي المقدر بـ1.9 مليون يورو.

مصدر نصراوي نفى ذلك الأمر تمامًا لصحيفة الرياضية السعودية، وقد أكد عدم دخول النادي في أي مفاوضات مع فنربخشة بل أن التعاقد تم بعد فسخ اللاعب عقده مع ناديه.

إذ قال "لا تعلم إدارة النادي كيفية إنهاء التعاقد بين لويز جوستافو ووكيل أعماله مع فنربخشة كونه أمرًا شخصيًا، حيث إن الوكيل أخطرهم بها، وبدأت بعدها المفاوضات التي لم تستغرق سوى ساعات قليلة كون اللاعب حرًا وتربطه علاقة وطيدة بالفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم".

وأتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن جوستافو وصل بناءً على طلب جارسيا الذي أكد على مدى الإضافة التي يستطيع اللاعب تقديمها للفريق داخل الملعب وغرفة تغيير الملابس.

من هو لويز جوستافو؟

لاعب الوسط – صاحب الـ35 عامًا – يجيد اللعب أيضًا في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية، بعدما مثل عدة أندية في البرازيل، لكن شهد الدوري الألماني الجزء الأكبر من تجاربه خارج بلاده..

مثّل جوستافو بايرن ميونخ الألماني في الفترة من يناير 2011 وحتى صيف 2013، وكذلك لعب لمارسيليا الفرنسي وغيرهما.

مع بايرن ميونخ، خاض صاحب الـ35 عامًا 100 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أما مع فنربخشه، النادي الذي شهد تجربته الأخيرة في أوروبا، فخاض 97 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.