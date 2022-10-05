هل تعرض ميسي للإصابة أمام بنفيكا؟ مدرب باريس سان جيرمان يحسم الجدل

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان يعلق على تغيير الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

خلع الأرجنتيني ليونيل ميسي قلوب جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما شوهد وهو يتحدث مع الأطباء إثر تغييره خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، لكن كريستوف جالتييه مدرب النادي الباريسي قرر أن يبعث برسالة اطمئنان إلى الجماهير الباريسية.

ميسي سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مواجهة بنفيكا، التي أقيمت على ملعب "دا لوز" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخرج ميسي من المباراة في الدقيقة 81، بعد أن طلب التغيير من جالتييه، ودخل بدلًا منه الإسباني بابلو سارابيا.

ماذا حدث؟

صحيفة "TNT Sports" الأرجنتينية أثارت مخاوف الجماهير بعد تغيير ميسي، حيث نشرت صورة لقائد "الألبيسيليستي" وهو يتحدث مع أطباء باريس سان جيرمان بعد تغييره.

وكتبت الصحيفة تعليقًا على الصورة عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جالتييه أخرج ميسي، البولجا خرج في الدقيقة 80، ودخل بدلًا منه بابلو سارابيا".

وأضافت: "الملك خرج وتحدث مع الأطباء، نأمل ألا يكون هناك شيء".

وبالطبع فإن قلق الصحيفة الأرجنتينية على قائد منتخب بلادها مبرر، لأن أي إصابة في الوقت الحالي من الموسم قد تهدد ميسي بالغياب عن منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ماذا قال جالتييه؟

من جانبه، خرج كريستوف جالتييه مدرب النادي الفرنسي في تصريحات فسر فيها ما حدث مع ميسي، وسبب تغييره.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sport" الفرنسية: "ميسي طلب التغيير في الشوط الثاني لأنه كان متعبًا وليس بسبب الإصابة".

ومع الاطمئنان على حالة ميسي، فإن الأرجنتيني سيكون متاحًا لمواجهة يوم السبت ضد ريمس، في الجولة العاشرة من موسم 2022-23 لبطولة الدوري الفرنسي.