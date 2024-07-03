هل تظهر تقنية الفار في EA FC 25؟

كان انفصال إلكترونيك آرتس "EA" عن "فيفا" محفوفًا بالمخاطر في ظل الشعبية الجارفة التي عرفت بها اسم اللعبة على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وعلى الرغم من تغير الاسم في إصدار العام الماضي الذي حمل اسم "EA Sports FC 24"، إلا أنها بقيت من أكثر الألعاب مبيعًا في العالم.

وكانت نسخة "FC 24" هي الأكثر واقعية على الإطلاق باستخدام "Hypermotion V" و"Frostbite Engine" لمحاكاة الطريقة التي يتحرك بها اللاعبون في أرض الملعب، مع الاعتماد على أنماط لعب مميزة وإضافة اللاعبات السيدات إلى "Ultimate Team" للمرة الأولى.

ولكن لم يكن ذلك بمثابة القفزة الهائلة عما رأيناه في لعبة "فيفا" في السابق، وبالتالي يبقى السؤال ماذا سيكون مختلفًا في EA FC 25؟ ومتى سيتم الإعلان عنها؟ ومتى سيتم طرحها؟

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ومن أسهل الأمور التي يمكن التنبؤ بها هي تاريخ الإصدار، فمع بداية الألفية الجديد وتحديدًا مع إصدار Fifa 06، دائمًا ما تصدر "EA" لعبتها في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر.

وإذا استمر الأمر كما هو فمن المنتظر إصدارة النسخة الجديدة يوم 27 سبتمبر المقبل، وسيكون بمقدور المستخدمين الذين اشتروا الإصدار النهائي الوصول إليها مبكرًا واللعب قبل أسبوع من إصدارها، أما تاريخ الإعلان عن اللعبة، فعادة ما يتم تقديمه في شهر يوليو كما حدث في آخر نسختين.

وبالنظر إلى المميزات الجديدة التي ستتواجد في اللعبة، فلا يوجد الكثير من الشائعات في هذا الشأن، ولكن سبق وأن ألمح أحد المسؤولين التنفيذيين في EA في مقابلة سابقة إلى المميزات الجديدة.

ففي وقت سابق من عام 2023، ألمح صامويل ريفيرا المنتج التنفيذي لألعاب فيفا، إلى احتمالية وجود تقنية الفار في النسخة المقبلة قائلًا: "بالطبع نحب تواجد الفار، ولكن كوننا لعبة فيديو، فنحن نعرف منذ البداية ما إذا كانت هناك مخالفة أم لا، وبالتالي هناك مميزات أخرى نفضل الاستثمار بها أكثر من الفار، ولكنه يبقى خيارًا مطروحًا لتنفيذه في مرحلة ما".

وأضاف: "استخدام الفار يعتمد أيضًا على وضع اللعبة الذي تلعبه، فإذا كنت في نموذج واقعي مثل "Career mode" فسيكون من المنطقي رغبتك في رؤية تلك التقنيات، أما إذا كنت تخوض مباراة عبر الإنترنت، فأنت ترغب فقط في اللعب ولا تحتاج بالضرورة إلى الفار".

يذكر أنه من المنتظر طرح "EA Sports FC 25’" على نفس المنصات المعتادة من الكمبيوتر وبلاي ستشين 4 و5 وإكس بوكس إكس وإس ووان ونينتندو سويتش.