هل تشكو من الظلم يا فينيسيوس؟ هكذا يجاملك الحكام في إسبانيا!

كيف يتحدث البرازيلي عن المعاملة السيئة ضده؟

لا يمر يوم في إسبانيا دون التطرق إلى قرارات التحكيم سواء كانت عادلة أو لا، وفي بعض الأوقات يشير البعض إلى عقوبات يتم تطبيقها على بعض الفرق واللاعبين، ولا يتم تطبيقها على البعض الآخر.

هذه المرة كان فينيسيوس جونيور وريال مدريد هما المستهدفان بالمجاملة، بعد الاحتجاجات من فينيسيوس على حكم ريال مدريد وألميريا كوادرا فرنانديز، وهي إحدى أكثر اللقطات التي علق عليها المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لمبالغة البرازيلي في الاحتجاج على الحكم والتصفيق له بشكل ساخر على احتساب بطاقة صفراء عليه.

ومع ذلك ، فإن التصفيق الطفيف من كريستيان ألفاريز حارس ريال سرقسطة في وجه الحكم ميلا ألفينديز في مباراة لاس بالماس بدوري الدرجة الثانية استتبعت بطاقتين صفراوين تحولتا إلى طرد للحارس.

الكثيرون علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منادين بالعدالة وعدم الكيل بمكيالين في أحداث شبيهة، بل قد تكون أقل وطأة عند الشخص الذي يتعرض للضرر، لمجرد أن الطرف الآخر لاعب في نادٍ بحجم ريال مدريد!.