هل تشاهد يا ريال مدريد؟ إندريك يقود بالميراس لريمونتادا مجنونة!

النجم البرازيلي الشاب استعاد ذاكرة التألق من جديد..

قاد إندريك فريقه بالميراس إلى ريمونتادا مجنونة خلال مواجهة بوتافوجو، والتي أقيمت فجر الخميس، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، لحساب الجولة 31 من الدوري البرازيلي.

بالميراس حقق الفوز خارج أرضه على بوتافوجو بنتيجة 4-3، النتيجة ليست عادية بالطبع، لكن الدراما التي صاحبت المباراة جعلتها أكثر إثارة.

وأنهى بوتافوجو الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، وسط صخب كبير لجماهيره المنتشية بالتقدم، لكن إندريك بدأ تمهيد عودة بالميراس في النتيجة عندما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

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وأضاع بوتافوجو ركلة جزاء كانت ستحسم النتيجة لصالحه في الدقيقة 83، ليرد إندريك بعدها بدقيقة مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

وتمكن بالميراس من إكمال عودته المذهلة، بعدما سجل خوسيه لوبيز هدف التعادل في الدقيقة 89، قبل أن يسجل موريلو سيركويرا هدف فوز بالميراس في الدقيقة 90+8.

وسيكون نادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر سعادة بما قدمه إندريك في تلك المباراة، بالنظر إلى أن البرازيلي الشاب سيصل إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل، بعد تعاقد النادي الملكي معه رسميًا في صيف العام الماضي.

يذكر أن بالميراس رفع رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، وبفارق ثلاث نقاط عن بوتافوجو المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.