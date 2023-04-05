هل تسبب تقرير نيجريرا في عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو؟

نيجريرا قدم تقريرًا في 2018 إلى برشلونة أشاد فيه بقدرات خوسيه لويس مونويرا مونتيرو الذي أدار مباراة كلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد..

حملت مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23، والتي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وانتهت بفوز النادي الملكي برباعية نظيفة، الكثير من اللقطات المثيرة للجدل تحكيميًا.

حكم الساحة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو أثار الجدل ببعض القرارات التي اعترض عليها نجوم برشلونة وريال مدريد على حد السواء.

لكن بعيدًا عن قرارات المباراة، فقد كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن تقرير أعده إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الحكم البالغ من العمر 39 عامًا.

قضى نادي برشلونة سنوات يدفع مقابل خدمات نيجريرا لإعداد تقارير عن مباريات كرة القدم واللاعبين والحكام الآخرين في الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية.

وفي تقرير أعده نيجريرا في عام 2018 حول الحكم الذي أطلق صافرة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فقد أشاد بقدرات خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

وجاء في التقرير: "إنه حكم جيد جدًا ولديه طريق طويل ليقطعه في دوري الدرجة الأولى، كما سيحكم مباريات الفريقين برشلونة ومدريد في مناسبات عديدة لأنه من فالنسيا، هذا الموسم حكم بالفعل مرتين ضد أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وهو يدير مباريات مهمة".

وجاء في التقرير عن أسلوب خوسيه لويس مونويرا مونتيرو التحكيمي: "إنه مستعد بشكل جيد بدنيًا وعقليًا ومستقرًا جدًا ولديه شخصية قوية، يحكم بالفطرة السليمة والهدوء والسكينة، ويظهر الأمان والحزم عند اتخاذ القرارات، لديه قراءة جيدة جدًا للعبة تسمح له دائمًا بالاقتراب من الكرة، على الرغم من أنه تسبب مؤخرًا في إزعاج العديد من المباريات".

وأكمل: "يُظهر القليل من البطاقات الصفراء للاحتجاج لكنه يسيطر عليها جيدًا، ويعرف متى يفعل ذلك، كما أنه ليس لديه سجل جيد في علاقته مع بيكيه، عادة ما يدير النزاعات بشكل جيد وهو ثرثار".

وأردف: "شجاع في بعض قراراته وخبير استراتيجي في قرارات أخرى، متسامح مع الصراعات، يتوقف عن احتساب الأخطاء غير الواضحة، على الرغم من أنه يولد المصداقية من خلال كونه قريبًا جدًا".

واختتم التقرير: "في مبارياته ضد برشلونة، عادة ما يمنح العديد من المزايا للفريق، ويصمد قبل وقت طويل من الصفير لضمان النجاح، في بعض الأحيان يشير إليهم لتجنب الحصول على بطاقات صفراء".