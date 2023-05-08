هل تخلى عن روما؟ تصريح مورينيو يفتح الباب لتشيلسي وباريس سان جيرمان للتعاقد معه

مورينيو يرد على اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي

رد جوزيه مورينيو مدرب روما على التقارير التي تشير لمفاوضاته مع العديد من الأندية الأوروبية، بعد موسمين في قيادة نادي العاصمة الإيطالية.

مورينيو يتواجد ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان، الذي ينوي إقالة مدربه كريستوف جالتييه بنهاية الموسم، وكذلك تشيلسي الذي يبحث عن مدرب جديد يخلف فرانك لامبارد المدرب المؤقت للفريق.

قال مورينيو للصحفيين عندما سئل عن مستقبله: "أنا لا أتحدث إلى الأصدقاء أو الصحفيين إذا قال الرئيس التنفيذي لروما قبل بضعة أشهر أنه متأكد من أنني سأبقى، فهذا هو تفسيره، بينما إذا قالت الصحافة أن ما قاله هو تفسير له فأنا لا أتحدث إلى أحد، الوضع واضح من وجهة نظر تعاقدية، لا يزال أمامي سنة واحدة في عقدي كرة القدم هي كرة القدم، وأحياناً لا تكون العقود هي الأهم كل شيء جيد وبهدوء".

والتر ساباتيني المدير الرياضي السابق لنادي روما والتر ساباتيني واثق من أن مورينيو سيقضي العام الأخير من عقده في روما، حيث قال لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا : "أولئك الذين وظفوا مورينيو يعرفون تمامًا سلوكه ومع ذلك من الصعب القول أنه يريد المغادرة في الوقت الحالي، إنه يحقق نتائج وبالطبع سيعتمد الأمر على كيفية إنهاء الموسم، لكن لدى روما فرصة للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي لقد قام مورينيو بعمل رائع دعونا لا ننسى الإصابات التي تضرب اللاعبين".

يذكر أن مورينيو قاد روما للتويج بأول لقب أوروبي في تاريخ النادي بالتفوق على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.