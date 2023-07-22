هل تحدث المفاجأة؟ أرتيتا يرد على أنباء انتقال مبابي إلى آرسنال!

المهاجم الفرنسي ارتبط كثيرًا بالدوري الإنجليزي

علق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، على التكهنات التي انتشرت الفترة الأخيرة حول إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

الجدل حول مصير مبابي وصل إلى أقصى درجات الاشتعال بعد استبعاد اللاعب من جولة الفريق الآسيوية لحين حل أزمته، حيث يرغب صاحب الـ24 سنة في البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان.

وهي الصيغة التي رفضها باريس وطلب من اللاعب التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل إلى صاحب العرض المالي الأعلى هذا الصيف، ليرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد أو كبار الدوري الإنجليزي.

وتعليقًا على هذا الأمر قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد الودية بالولايات المتحدة الأمريكية:"أنا آسف، تعلمون جيدًا أنني لا أتحدث أبدًا عن لاعبين لا يلعبون لنادينا".

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية دخول آرسنال بشكل جدي في صفقة مبابي، وسط أنباء حول توجه سعودي للتفاوض مع الدولي الفرنسي نحو صفقة ضخمة تجلبه إلى دوري روشن.