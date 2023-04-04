هل تتم الصفقة أخيرًا؟ .. تطور ملفت في مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تطور ملفت قد يكون حاسمًا في مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي نجم هجوم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاه
مستقبل ميسي معلق حاليًا بين 4 وجهات، البقاء في العاصمة الفرنسية أو العودة إلى برشلونة أو التوجه للدوري الأمريكي أو العودة لمنافسة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أو ربما اللعب بجانبه في النصر.
المصادر الأوروبية تتحدث عن أرقام وتفاصيل تخص المفاوضات، وقد نفى والد ميسي مؤخرًا طلب نجله الحصول على 600 مليون يورو للتوقيع للهلال، فيما أشارت عدة مصادر إلى أن العرض الأزرق يصل إلى 350 مليون يورو سنويًا.
عكاظ أفادت أن الهلال قدم في الساعات الأخيرة عرضًا رسميًا للتعاقد مع ميسي، مشيرة إلى أن ذلك العرض يُلبي جميع مطالب بطل العالم مع الأرجنتين ويتضمن كافة المزايا المقررة للاعب.
ولم تتحدث الصحيفة عن موقف ميسي من ذلك العرض، علمًا أن اللاعب يستطيع التوقيع حاليًا لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لناديه بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة في عقده منذ يناير الماضي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- نجل بيكهام وعائلة مالديني .. أبناء لعبوا تحت عيون آبائهم!
- محمود كهربا .. ضالة الاتحاد "المرفوض"!
- ماذا ينتظر المنتخبات العربية النسائية في هذا التوقف الدولي؟
- "هذا موقفنا من مدارس السعودية" .. جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو
- الجنة أم الجحيم .. ماذا وجد أجانب الدوري السعودي بعد رحيلهم عنه؟