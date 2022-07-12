هل تتحقق توقعات الكمبيوتر العملاق؟ تعرف على بطل كأس العالم 2022

توقعات جديدة لبطل كأس العالم 2022

أجرى كمبيوتر عملاق توقعات جديدة خاصة بمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتنبأ الكمبيوتر بنتيجة مباراة منتخب فرنسا ضد إنجلترا المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وكشف الكمبيوتر العملاق عن نهاية حلم إنجلترا بالبطولة، وتحقيق فرنسا الفوز في المباراة وتأهلهم للدور نصف النهائي.

فوفقًا لـ BonusCodeBets، ستفوز فرنسا بالمباراة، كما تتجاوز الأرجنتين منتخب هولندا والبرازيل تتفوق على كرواتيا.

فوز فرنسا على إنجلترا سيجعلها تواجه البرتغال في الدور نصف النهائي، بعد أن يتغلبوا على منتخب المغرب بالدور ربع النهائي.

وستفوز فرنسا على البرتغال وتتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وستنهي البرازيل فرصة ليونيل ميسي الأخيرة لرفع كأس العالم بفوزها على الأرجنتين في نصف النهائي، قبل أن تتغلب على فرنسا في نهائي البطولة، وفقًا للكمبيوتر العملاق.

وفي حديثه عن تنبؤات الحواسيب العملاقة، قال متحدث باسم BonusCodeBets: "يبدو أن ربع النهائي سيكون نهاية الطريق لإنجلترا في كأس العالم مع أحدث توقعاتنا للكمبيوتر العملاق لصالح فرنسا".

جدير بالذكر أنّ مسافرًا عبر الزمن ادعى أنّ البرازيل حققت المونديال وأنّه شهد المباراة النهائية.