هل تؤجل قمة الأهلي والزمالك بالدوري؟ اتحاد الكرة يحسمها

اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الأهلي والزمالك بالدووري من التأجيل.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، موقفه النهائي من فكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد خرج بتصريحات، يؤكد خلالها على رغبة ناديه في تأجيل قمة الدوري أمام غريمه التقليدي الأهلي.

اتحاد الكرة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري، يوم 24 فبراير الجاري، دون أي تغييرات.

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وجاء نص البيان كالآتي:

" أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليًا وقاريًا.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها، في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية، والتي تبدي دائمًا تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة، وتأثير ذلك إيجابًا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضًا".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 20 فبراير الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.