هل تُؤثر كوبا أمريكا على سباق الكرة الذهبية؟

البطولة التي يُشارك بها ميسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق في منتصف الشهر الجاري بطولة كوبا أمريكا في البرازيل، ويُشارك فيها منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بجانب اليابان وقطر من آسيا.

وفيما تأكد اليوم غياب النجم البرازيلي نيمار عن البطولة للإصابة، يستعد ليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده الأرجنتين للمنافسة على اللقب الذي لم يفز به حتى الآن.

وبالنظر للأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية والمشاركة في البطولة، لا نجد سوى ميسي خاصة بعد إصابة نيمار وخروجه من حسابات منتخب بلاده.

ميسي من المتوقع أن يُنافس لاعبين مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر على لقب الكرة الذهبية، ويمتلك كل لاعب من تلك المجموعة نقاط قوة تلعب لصالحه وأخرى ضعف تلعب ضده.

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ميسي حظي بنصف موسم رائع جدًا في 2019 من حيث الأداء، كان أفضل رد فعل منه على عدم فوزه بالجائزة العام الماضي بل وخروجه من دائرة المرشحين الثلاثة، وقد نجح في قيادة برشلونة للفوز بلقب الليجا، لكنه على الجانب الآخر خسر بطولتي كأس ملك إسبانيا والأهم دوري أبطال أوروبا.

خسارة الفريق لدوري الأبطال وخروجه أمام ليفربول في نصف النهائي جاء بعد تألق ملفت للنجم الأرجنتيني في مباراة الذهاب، ولذا ربما ومع مستواه المذهل في الليجا يُحافظ على حظوظه في الفوز بالجائزة المرموقة.

وتلك الحظوظ بالتأكيد ستُدعم بقوة حال نجح اللاعب أخيرًا في الفوز ببطولة مع منتخب بلاده، لذا تُعد كوبا أمريكا فرصة مهمة جدًا لميسي للتفوق بها على منافسيه والاقتراب أكثر من الكرة الذهبية، خاصة في ظل تألق رونالدو وفان دايك مع منتخبي بلادهما، ووجود فرصة أمام محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر هذا الشهر.

والعكس صحيح، فشل اللاعب من جديد مع راقصي التانجو سيكون ختام سلبي لموسمه مع البارسا مما قد يُلقي بظلاله على أفكار المصوتين حين تحين اللحظة الحاسمة ويختارون اللاعب الأفضل لعام 2019.

الخلاصة أن كوبا أمريكا قد لا تكون حاسمة في سباق الكرة الذهبية، خاصة أننا بانتظار نصف موسم آخر في 2019، لكنها ستلعب دورًا مؤثرًا في الاختيار، مثلها مثل بطولتي دوري الأمم الأوروبية وكأس أمم أفريقيا.