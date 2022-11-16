هل بدأت الأعذار؟ صحيفة تتهم "ناقات" قطر بإزعاج منتخب إنجلترا

اتهام غريب من الصحيفة الإنجليزية

واقعة غريبة قامت بها إحدى الصحف الإنجليزية، بترك كافة الاستعدادت لكأس العالم، لتقرر اتهام الناقات في قطر بالتسبب في إزعاج منتخب إنجلترا قبل انطلاق البطولة.

وكان منتخب الأسود الثلاثة، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع، من أجل المشاركة في المونديال الذي يبدأ في 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن المدرب جاريث ساوثجيت اختار فندق سوق الوكرة ليكون المقر الرئيسي لفريقه للابتعاد عن صخب العاصمة.

وأوضحت أن هذا الاختيار للمنتجع الفاخر على بعد 12 ميلًا خارج المدينة، لاعتباره المكان المثالي للاعبين للحصول على قسط كبير من الراحة خلال البطولة.

لكن في الوقت ذاته تحججت الصحيفة بأن انتشار الناقات في الصحراء المحيطة بالفندق، تسبب في إزعاج اللاعبين داخل غرفهم وعدم تمكنهم من النوم بالشكل الكافي، رغم كل الإمكانيات المتاحة لعزل الصوت.

وأشارت إلى أن الأمر يرجع بسبب الحناجر القوية للجمال واعتبارها أكثر مرونة من الثدييات الأخرى، مما يسمح لها بإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات والرنين الذي يتميز بالنبرة العالية!

جدير بالذكر أن إنجلترا تبدأ مشاركاتها في كأس العالم يوم 21 نوفمبر الجاري ضد إيران، حيث تلعب بالمجموعة الثانية التي تضم أيضًا ويلز والولايات المتحدة الأمريكية.