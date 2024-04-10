"هل أنت من تحدث مع هندرسون؟" .. كلوب يسخر من صحفي ويرد على "طبيب أسنان" جوارديولا

مؤتمر صحفي ساخن من الألماني!

تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب مع الإعلام قبل مواجهة ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا، المؤتمر الذي شهد عدة مواقف ساخنة مع الحاضرين.

الموقف الأبرز في المؤتمر عندما دخل كلوب في نقاش ساخر مع صحفي هولندي بسبب حوار للاعب الريدز السابق جوردان هندرسون عقب تعادل أياكس مع فورتونا بالدوري الهولندي، والأسألة الي كان واضحاً أنها لا تلقى إعجاب اللاعب الإنجليزي.

وسأل كلوب الصحفي الهولندي إذا كان هو من حاور هندرسون أو يعرف الصحفي صاحب الحوار الذي وصفه بالبشع، ليرد الصحفي بأنه تحدث مع الصحفي صاحب الحوار واعترف بأنه كان قاسياً بعض الشيء على لاعب أياكس، ليرد كلوب: "أقبل هذا الاعتذار نيابة عن هندو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل كلوب سجاله مع الهولنديين قائلاً: "أنا كألماني وعلاقتي مع الهولنديين؟ مدرب الحراس الخاص بي هولندي ومساعدي، لا أملك مشكلة مع الهولنديين، لم يعجبني الحوار فقط".

وعلق كلوب على تصريح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بخصوص مواجهة أتالانتا ووصفه لها بزيارة طبيب الأسنان: "اللعب ضدنا أيضاً يشبه الذهاب لطبيب الأسنان، التدريب في إيطاليا؟ لا أعرف شيئاً عن البلد باستثناء الطعام، لا تكلمني عن مستقبلي إلا بعد عام من الآن".