"هل أنت أحمق؟" .. فينيسيوس جونيور يهاجم صحفيًا بعد مباراة فالنسيا!

فينيسيوس جونيور ينفعل على صحفي بعد الأحداث المؤسفة في مباراة فالنسيا وريال مدريد..

انفعل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد على أحد الصحفيين الإسبان بعد مواجهة النادي الملكي أمام فالنسيا في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23.

مواجهة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت على ملعب "ميستايا" مساء الأحد، شهدت أحداثًا مؤسفة بعد هجوم جمهور "الخفافيش" بشكل ممنهج ضد فينيسيوس جونيور، وإهانته عنصريًا.

فينيسيوس تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 بعد مشاجرة مع لاعبي فالنسيا، وخرج وهو يستفز جمهور "الخفافيش" بأن الفريق سيهبط إلى الدرجة الثانية.

برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أكد أن فينيسيوس جونيور وبعد الأحداث المؤسفة في المباراة وقف في ساحة انتظار السيارات بملعب "ميستايا" لالتقاط الصور ومنحه التوقيعات للأطفال.

حينها اقترب منه أحد المراسلين، وسأله عما إذا كان سيعتذر إلى فالنسيا وجماهيره عن إشارته بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

لكن رد فينيسيوس جونيور عليه كان صادمًا، حيث قال له: "هل أنت أحمق؟".

يذكر أن الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور من جمهور فالنسيا جذب العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأحداث، بداية من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من اللاعبين الحاليين وأساطير كرة القدم، حيث أدانوا تلك التصرفات المشينة.