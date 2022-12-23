هل أقنعهم بتغيير الجنسية؟ .. الأفضل في الدوري الروسي مُتهم في قضية قتل!

روسيا الحل للهروب من مشاكله الجنائية.. لاعب هولندا يواصل تألقه في الدوري الروسي

في ظل سعيه للحصول على الجنسية الروسية، اختير الهولندي الدولي كوينسي برومس لاعب سبارتاك موسكو كأفضل لاعب في روسيا للمرة الثانية في مسيرته، وحصل اللاعب الهولندي على الجائزة في موسم 2017 خلال فترته الأولى مع النادي.

اللاعب الهولندي رحل إلى العديد من الأندية، بداية من أياكس أمستردام مرورًا بإشبيلية، حيث عاد من جديد إلى نادي العاصمة الروسية، في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

برومس الذي يعيش ناجحًا كلاعب كرة قدم، لكن في حياته الخاصة يمر بأوقات مضطربة، اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مشتبه به في قضية جنائية اتهم فيها بمحاولة القتل أو القتل غير العمد خلال احتفال عائلي في يوليو 2020، حيث طعن ابن عمه بسكين في الركبة.

لكن حادثة الطعن ليست المشكلة القانونية الوحيدة، حيث أنه في مايو من هذا العام، كشفت تقارير أنه يشتبه أيضًا في تورطه بتهريب المخدرات وغسيل الأموال والعنف المنزلي.

كشفت مؤخرًا وسائل الإعلام الروسية أن برومس سيحاول الحصول على جواز سفر روسي، حيث سيكون ذلك مفيدًا في القضية الجنائية المرفوعة ضده لأن روسيا لا تسلم مواطنيها إلى دول أخرى.