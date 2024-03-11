هل اعتنق مدرب الكاميرون السابق سونج الإسلام؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بدخول الأسطورة الكاميرونية ومدرب منتخب الأسود غير المروضة السابق؛ ريجوبرت سونج للدين الإسلامي.

وجاء ذلك بعد انتشار صورة للكاميروني مع بداية شهر رمضان الكريم وهو في احد المساجد في مسقط رأسه.

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ما حقيقة دخول مدرب الكاميرون السابق ريجوبرت سونج الإسلام؟

أدى تداول مقطع للفيديو لمدرب الكاميرون السابق، ريجوبرت سونج، وهو في أحد المساجد إلى ترجيح البعض إشهاره الإسلام.

ولكن لم يعلن سونج أو أيًا من المقربين منه دخوله الديانة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، ومن غير المرجح أن يكون قد اعتنق الإسلام.

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ما هي ديانة ريجوبرت سونج مدرب الكاميرون السابق؟

وعّلق سونج على الفيديو المتداول في تصريحات نقلها موقع "أفريكا سبورت" الكاميروني يؤكدًا أنّه لم يغير دياناته ولا يزال مسيحيًا.

وقال: "أنا مسيحي وسأبقى مسيحياً، ولكنني أحترم جميع الأديان. لقد كان تصرفي مجرد بادرة أخوة تجاه إخواني المسلمين، لا أكثر".

وأوضح أنّه جاء فقط للاحتفال بقدوم شهر رمضان مع المسلمين في الكاميرون ولكنّه لم يعتنق الإسلام.