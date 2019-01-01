هل انتهت مشاكل أرسنال بعد التعاقد مع نيكولاس بيبي؟

مشكلتين أمام المدرب أوناي إيمري قبل إغلاق السوق

تمكن أرسنال أخيراً من حل واحدة من أكبر مشاكله بالتعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني.

بعد رحيل أليكسيس سانشيز عن الفريق في يناير 2018، افتقد أرسنال للجناح المهاري صاحب الإنتاج الوفير في الثلث الأخير من الملعب.

بيبي سجل 23 هدف مع ليل الموسم الماضي، رقم مبهر دفع معظم عمالقة أوروبا في ملاحقته ومحاولة ضمه.

أرسنال فاز بالسباق ولكن هل انتهت مشاكله؟

الأزمة الأكبر

من الناحية العددية يمتلك أرسنال العديد من المدافعين، سوكراتيس، روب هولدنج، مافروبانوس، لوران كوسيلني، شكودران موستافي، كالوم تشامبرز وكريستيان بيليك.

عدد ضخم من المدافعين ولكن عندما تنظر للجودة فيكن تصنيفك لهم من السيء للأسوأ، باستثناء كوسيلني الذي قرر الرحيل.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن أرسنال تلقى عروضاً لشراء موستافي، كما أن أزمة كوسيلني قاربت على الانتهاء ومن المتوقع عودته لفرنسا.

ومع إمكانية خروج كارل جينكنسون، محمد النني، كالوم تشامبرز، بيليك يمكن لأرسنال توفير مبلغ مناسب لضم مدافع جديد.

التقارير ذاتها أكدت بحث المدفعجية في كل مكان عن قلب دفاع جديد، ويبدو أن قيمة المبيعات هي من تحدد جودة وسعر هذا المدافع.

ظهير أيسر

يقع المدرب أوناي إيمري في مأزق حقيقي فيما يخص الجانب الأيسر من الملعب، نظراً لأن خطته تعتمد بشكل كبير على قوة الظهيرين.

سياد كولاسيناك جيد هجومياً ولكن من الناحية الدفاعية يمثل نقطة ضعف كبيرة، ناتشو مونريال افتقد الكثير من مستواه لتقدمه في العمر.

الأمور تبدو محيرة ولكن أرسنال لديه فرصة ذهبية للتعاقد مع كيران تيرني ظهير سيلتك الاسكتلندي.

المدفعجية تقدموا بعرضين الأول 15 مليون جنيه إسترليني، والثاني بـ25 مليون القيمة المطلوبة من سيلتك، ولكن بنظام دفع غير مرضي.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشفت عن أنباء جيدة حول ثقة أرسنال في التوصل لاتفاق مع نظيره الاسكتلندي، على ضم تيرني بعد تقارب وجهات النظر لتنتهي المشكلة تماماً.

بديل بيليرين

مشكلة أخرى أمام أرسنال قبل نهاية السوق الحالي، وهي مركز الظهير الأيمن، لغياب هيكتور بيليرين حتى نهاية سبتمبر القادم لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

ماتيلاند نايلز أثبت فشله أكثر من مرة في هذا المركز، وكارل جينكنسون يبدو في طريقه للرحيل، حيث يعتبر هذا الخيار الأفضل بدلاً من تحمل كوارثه هو الآخر.

الخيارات المتاحة لا تبدو كثيرة لدى إيمري، باستثناء داني ألفيس ولكن تقدمه في العمر وارتفاع راتبه، يجعل فكرة ضمه غاية في الصعوبة.

وهو ما قد يدفع أرسنال للاحتفاظ بكالوم تشامبرز والاعتماد على نايلز بشكل مؤقت لتغطية هذا المركز، لحين عودة بيليرين بالجولة السادسة ضد أستون فيلا.

وفي النهاية لو نجح أرسنال في ضم مدافع جديد وكيران تيرني، مع داني سيبايوس ونيكولاس بيبي، وتأمين ساليبا للموسم القادم، سيصبح هذا السوق الأفضل للنادي اللندني منذ سنوات طويلة.