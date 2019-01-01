هل انتهت مسيرة أحمد حجازي في إنجلترا؟!

المدافع الدولي المصري يعيش وضعية صعبة في وست بروميتش تفتح باب الرحيل أمامه

يُقال إن أسوأ شيء للاعب كرة القدم هو أن يتعرض للإصابة في بداية موسم مع قدوم مدرب جديد يحقق مع النادي نتائج مميزة في غيابه، فعودته للتشكيلة الأساسية ستكون صعبة وتحتاج وقت.

هذه باختصار قصة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مع وست بروميتش ألبيون. فبعد أن كان أحد ركائز الفريق في الموسم الماضي وساهم في صعود النادي للبلاي أوف المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز تعرض لإصابة في بداية الموسم الحالي ربما تُنهي مسيرته كلها مع "السمان الجارح".

فمع انطلاق الموسم الحالي في التشامبيونتشيب، خضع اللاعب لجراحة في الكاحل لعلاج إصابة كان يُعاني منها سابقًا وتحامل عليها في نهاية الموسم الماضي.

وعلى إثر الجراحة غاب حجازي عن أول 11 جولة من الدوري في بداية الموسم.

وخلال فترة غياب حجازي، سيطر الثنائي كايل بارتلي والنيجيري سيمي أجايي على المركزين الأساسيين في قلب الدفاع، وظهرا متفاهمين بشكل كبير مع نجاح وست بروميتش في تحقيق نتائج مميزة جعلته يعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى.

هذا ما صعب من وضع حجازي عندما عاد من الإصابة، حيث شارك لدقيقة واحدة أمام ميدلسبره في أكتوبر الماضي كبديل، ثم عاد للدكة في المباريات الـ4 التالية.

وفي 23 نوفمبر الماضي بدأ حجازي أول مباراة له هذا الموسم مع المدرب بيليتش أمام شيفيلد وينزداي وخاض 74 دقيقة قبل استبداله، وفي حقيقة الأمر كانت مشاركته طارئة لا أكثر، وذلك لقيام بيليتش بالدفع بالمدافع سيمي أجايي في خط الوسط لتعويض غياب جيك ليفرمور.

عاد الوضع السابق وغاب حجازي عن آخر مباراتين، ليصبح استمراره في وست بروميتش صعبًا للغاية، في ظل اعتماد المدرب الكرواتي على المجموعة التي بدأ بها الموسم، والمستويات التي يُقدمها مدافعوه، خاصة أجايي صاحب الطول الفارع مثل حجازي والمتميز في ألعاب الهواء.

تلك الوضعية ستدفع حجازي بكل كبير للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مع تقارير تُفيد برغبة الأهلي في استعادته في يناير لتدعيم دفاع الأحمر في ظل ظروف صعبة يُعانيها في الخط الخلفي.

لكن على حجازي أن لا يقع في نفس خطأ رمضان صبحي، فاللاعب يعيش في أوج مسيرته، وكان أساسيًا لولا الإصابة، ولا يزال أمامه على الأقل عامين في أوروبا حيث يبلغ من العمر 28 عامًا، واسم كحجازي لاعب دولي وله سابق خبرة في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن تصل له العروض الشهر المقبل.