المدير الرياضي للبافاري يحير أنصار الملكي

يطمح ريال مدريد لسد خانة الظهير الأيسر بلاعب يملك المواصفات الدفاعية والهجومية معًا، ولذلك طيلة الفترة الماضية تردد صدى اسم ألفونسو ديفيس بقوة في خيارات الملكي.

المصادر العديدة أفادت بأن بايرن ميونخ لا يريد دخول العام الأخير في عقد ديفيس وتركه يرحل مجانًا، لذلك فإن الصفقة تكون مقنعة إذا أخرجه مقابل 50 مليون يورو.

لكن ريال مدريد وفق هذه التقارير لن يكون مستعدًا لدفع أكثر من 40 مليون يورو، الأمر الذي يبدو برمته غير دقيق، وفقًا لآخر تصريحات قادمة من بايرن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدير الرياضي الحالي للبافاري، ماكس إبيرل، أفاد في تصريحات وفقًا للصحفي الألماني ماكسيميليان كوش، بأنه " لم يصل أي عرض لديفيس أو لبايرن بشأن الرحيل".

وعن ورود عرض بالتحديد من ريال مدريد، أضاف إيبرل: "عرض من ريال مدريد؟ لا.. على الإطلاق!".