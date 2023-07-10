هل انتقل إمام عاشور إلى الأهلي المصري؟ وما هي تفاصيل المفاوضات؟

كل ما تريد معرفته عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي المصري، وتفاصيل مفاوضات العملاق القاهري مع ميتييلاند الدنماركي.

قنبلة فترة الانتقالات الصيفية 2023 في كرة القدم المصرية، حيث بدأ الأهلي التحرك للتعاقد مع إمام عاشور لاعب خط وسط نادي ميتييلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق.

الأهلي يسعى إلى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين في خط الوسط، خاصة بعد رحيل نجمه حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، في إطار سياسة "المارد الأحمر" لتحسين قائمته قبل موسم 2023-2024، الذي يشهد المشاركة في أكثر من بطولة.

ولن يكون إمام عاشور أول لاعب يرتدي قميصي الأهلي والزمالك إذا ما تمت الصفقة في نهاية المطاف، حيث سبقه قرابة 30 لاعبًا ارتدوا قميص الغريمين.

وفي التقرير التالي، نتعرف على حقيقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي المصري، وما هي تفاصيل المفاوضات مع ميتييلاند؟

هل انتقل إمام عاشور إلى الأهلي المصري؟

لم يعلن الأهلي بعد عن انضمام إمام عاشور رسميًا إلى صفوفه، لكن يبدو أن الأمور تتجه إلى النهاية السعيدة للعملاق القاهري.

الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" أكد أن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي أصبح بنسبة 99%.

وقال شوبير في فقرة الحصريات ببرنامجه: "إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99.9%، والصفقة ستنتهي خلال أيام أو خلال ساعات، والموضوع شبه محسوم".

وأضاف: "حاليًا يتم وضع الرتوش الأخيرة لصفقة انضمام عاشور إلى الأهلي".

ما هي تفاصيل مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور؟

صحيفة "المصري اليوم" المصرية أكدت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع ميتييلاند الدنماركي لحسم انتقال إمام عاشور، وأن العرض الأول كان استعارة الدولي المصري لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو.

لكن في الوقت نفسه، فإن النادي الدنماركي يرفض فكرة الإعارة، ويتمسك ببيع إمام عاشور على الفور.

ومن جانبه، قال شوبير عن تفاصيل الصفقة: "قد تكون على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع، وبأرقام غير التي انتشرت في الإعلام مؤخرًا"، دون إضافة تفاصيل أخرى.