تأثير ليونيل ميسي .. سكالوني يفتح الطريق أمام الدوري الأمريكي للتعاقد معه!

"أتمنى خوض هذه التجربة"!

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن "الدوري الأمريكي لكرة القدم تحسن كثيرًا في المواسم الأخيرة".

وزاد الزخم حول الدوري الأمريكي، بعد انتقال ليونيل ميسي في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي، حيث توج مع الفريق بلقب كأس الدوريات.

وقال سكالوني في تصريحات نشرتها رابطة الدوري الأمريكي (MLS)، إن "البطولة بدأت توجه أنظارها صوب اللاعبين الشباب الذي يمتلكون مستقبلًا واعًدا، مثل تياجو ألمادا وآلان فيلاسكو، وغيرهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعما إذا كان يرى نفسه مدربًا في المستقبل لأحد أندية الدوري الأمريكي، علق: "لم لا. أريد خوض هذه التجربة، لن تكون هناك أي مشكلة. أرغب دائما في خوض التحديات".

وبسؤاله عن برنامج منتخب الأرجنتين الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل، وهل سيستبعد لاعبي الدوري الأمريكي لمجرد عدم اللعب في أوروبا؟"، أوضح: "لا، كما رأينا، تم استدعاء ألمادا إلى المنتخب وكان بطل العالم، لا أرى الدوري عائقا أمام القدرة على التواجد في المنتخب".