هل اقتربت خطوة السعودية يا كروس؟ الألماني مستاء من أنشيلوتي!

هل باتت أيام أسطورة الملكي معدودة؟

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لا يبدو الألماني توني كروس راضيًا عن الدور الذي يلعبه مع ريال مدريد في الوقت الحالي مع إعطاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدد دقائق أكبر للنجوم الأصغر سنًا في خط وسط الفريق.

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الثلاثي أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا إضافة إلى النجم فوق العادة جود بيلينجهام باتوا العناصر الأساسية الدائمة في ذهن كارلو أنشيلوتي.

بالتأكيد يبدو هذا مؤثرًا على الدقائق الممنوحة لكل من لوكا مودريتش وتوني كروس، والتي تعد بالضبط إلى النصف مما حصلوا عليه في نفس الوقت من الموسم الماضي.

صحيفة "ريليفو" أكدت انزعاج توني كروس على وجه التحديد من وضعيته الراهنة، مشيرة إلى أنه غير راضٍ عن عدد الدقائق الممنوحة له سواء من على الدكة أو حينما يبدأ أساسيًا ويتم استبداله.

هل اقتربت خطوة السعودية؟ سؤال مطروح بقوة لمن يتابع مسيرة كروس ويعرف كم أن الألماني يحارب فكرة الذهاب إلى المملكة في سن صغيرة، ولكن قد يكون ضمن لاعبي دوري روشن الموسم المقبل.

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كروس كان قد قال في وقت سابق إنه ينوي الاعتزال بنهاية عقده الجاري في ريال مدريد، وهو الذي يصل إلى عام 2024.

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