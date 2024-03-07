هل اسمه ليونيل؟ مذيع فرنسي يتهم "فأر المجاري" بالبخل مع باريس!

واقعة غريبة بنادي العاصمة الفرنسية

خرج المذيع الفرنسية والشخصية التلفزيونية المعروفة "سيريل هانونا" بقصة مثيرة وغريبة لأحد كبار النجوم الذين لعبوا لباريس سان جيرمان.

هانونا ظهر في الحلقة الأخيرة من برنامجه "Touche pas à mon poste" ليروي ما حدث خلال مفاوضات مع نجم سابق لباريس بشأن استئجار أحد عقاراته.

وقال هانونا:"سأخبركم بقصة صغيرة، لقد كنت على وشك تأجير منزل صغير للاعب كرة قدم معروف جدًا في باريس سان جيرمان، شخص في قمة الشهرة، عرضت عليه السعر وكنا في مفاوضات متقدمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في العادة يمنح النادي الفرنسي مبلغًا لمساعدة اللاعبين في دفع الإيجار، وكان على هذا اللاعب دفع القليل من المال من جيبه الخاص بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% لاستئجار هذا المنزل ولكنه رفض دفع المزيد".

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وعندما سٌىل عن هوية هذا اللاعب أجاب:"هل هو فرنسي؟ لا، هو لم يعد يلعب في باريس سان جيرمان، لكنه لاعب عظيم جدًا، هل اسمه ليونيل؟ لا أستطيع أن أقول من هو".

وفي نهاية حديثه انتقد هانونا ما قام به الشخص المذكور برفضه دفع المزيد من المال من جيبه للحصول على المنزل، وسخر منه بوصفه بـ"فأر المجاري".