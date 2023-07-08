هل استسلم تشافي للإدارة؟ .. قلة الصفقات تدفع المدرب للحل الأخير!

المدير الفني للنادي الكتالوني يستمر في عاداته!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب تشافي هيرنانديز قد قرر أخذ ثمانية من نجوم الفرق الشباب معه للجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدرب سيعتبر هؤلاء الشباب كصفقات جديدة سيختبرها في الجولة التحضيرية.

ويأتي على رأس هؤلاء الشباب اللاعب لامين يامال الذي حصل على دقائق سابقة بالفعل مع الفريق الأول رفقة مارك كاسادو.

هناك أيضًا إستانيس بيدرولا الذي جذب أنظار الجميع لفترة ومعه أنخيل ألاركون وأوناي هيرنانديز وفيرمين لوبيز وباو بريم بالإضافة إلى ميخايل فاي.

جدير بالذكر أن برشلونة سيخوض أربعة لقاءات بين ٢٢ يوليو والأول من أغسطس أمام يوفنتوس وآرسنال وريال مدريد وميلان.