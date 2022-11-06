هل استحق كريستيانو رونالدو الطرد أمام أستون فيلا؟

رونالدو دخل في شجار عنيف مع تايرون مينجز خلال مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

شهدت مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد، والتي أقيمت عصر الأحد على ملعب "فيلا بارك" في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي واقعة مثيرة للجدل، كان بطلها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر".

رونالدو دخل في عراك بالأيدي مع تايرون مينجز مدافع أستون فيلا خلال الشوط الثاني من المباراة، في لقطة تشبه ما يحدث في مصارعة المحترفين.

أستون فيلا كان متقدمًا بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، وعندما كان مانشستر يونايتد يحاول تقليص الفارق في الدقيقة 59، بدأ العراك بين رونالدو ومينجز.

رونالدو قام بسحب مينجز إلى الأرض، وذلك بعدما تبادل اللاعبان عراكًا بالأيدي والجذب من الرقبة.

حكم المباراة أنتوني تايلور أوقف المباراة، ومنح البطاقة الصفراء إلى رونالدو، لكن حكم تقنية الفيديو المساعد قرر فحص الحالة في اشتباه لوجود سلوك عنيف من البرتغالي يستوجب حصوله على بطاقة حمراء.

لكن بعد المراجعة الدقيقة للحالة، قرر حكم تقنية الفيديو عدم استدعاء تايلور لمشاهدة الحالة، مع اتخاذ قرار بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء.